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15:11 11 يونيو/ حزيران 2019
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    أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

    أبو الغيط يتحدث عن خطورة التدخلات الإيرانية والتركية في سوريا

    © Sputnik . M.Hemida
    العالم العربي
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    تحدث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن خطورة التدخلات الإيرانية والتركية في سوريا.

    وجاءت تصريحات أبو الغيط، خلال استقباله جيمس جيفري، الممثل الخاص بالولايات المتحدة المعني بالأزمة في سوريا، الذي يزور القاهرة حاليا.

    أحمد أبو الغيط
    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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    وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بأن اللقاء شهد تناول آخر تطورات الأزمة السورية والجهود والاتصالات الجارية من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لها.

    وعرض جيفري خلال اللقاء،  نتائج الاتصالات التي يضطلع بها مع مختلف الأطراف، سواء فيما يتعلق بالجوانب السياسية للأزمة أو جوانبها الأمنية، مشيراً إلى حرص بلاده في هذا الإطار على التعرف على رؤية الجامعة العربية تجاه تطورات الأزمة وسبل التعامل معها، خاصة في ظل التعقيدات المختلفة التي تشهدها، وتداخل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية في أبعادها المختلفة، وأيضا وجود مصلحة مشتركة لكافة الأطراف التي ترغب في عودة الاستقرار إلى سوريا في تصفية وإنهاء كافة نشاطات الجماعات والتنظيمات الإرهابية على الأرض السورية.

    وقال المتحدث الرسمي إن أبو الغيط أكد بدوره على ترحيبه بالتواصل مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد، لكن آخذا في الاعتبار أن الأزمة السورية "في الأساس هي أزمة عربية".

    وتابع: "أبو الغيط أكده على حرصه شخصيا منذ تولي مهام منصبه على إعادة تنشيط دور الجامعة العربية في التعامل مع تلك الأزمة".

    وجدد الأمين العام الإشارة إلى ثوابت الموقف العربي من الأزمة في سوريا وعلى رأسها ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية للأرض السورية، وأهمية احترام السيادة السورية، و العمل على تحقيق تسوية سياسية بين الأطراف السورية تتأسس على مقررات مؤتمر "جنيف 1"، ومخاطبة آمال وطموحات كافة أبناء الشعب السوري باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في تقرير مستقبل بلدهم، وذلك بما يكفل الوقف الكامل لنزيف الدماء الذي طال مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري على مدى السنوات الثماني الأخيرة.

    وأشار عفيفي إلى أن الأمين العام حرص أيضا على أن ينبه في هذا الخصوص إلى الأبعاد والتداعيات السلبية  لاستمرار التدخلات الخارجية في الأزمة السورية، خاصة وأن هذه التدخلات كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء إطالة أمد الأزمة وتعقيدها بحيث أصبحت أكبر وأوسع الأزمات الدولية نطاقا خلال السنوات الأخيرة.

    ونوه أبو الغيط إلى خطورة التدخلات الإيرانية والتركية على وجه التحديد، بما في ذلك ما يتعلق بالمسعى التركي لإقامة ما يسمى بمنطقة آمنة في شمال سوريا ومنطقة إدلب، وهو ما يؤثر على الوحدة الإقليم السوري ويمثل انتهاكا في ذات الوقت للسيادة السورية، مع التأكيد في ذات الوقت على رفض أية صورة من صور التدخل الإسرائيلي في أية ترتيبات تتعلق بمستقبل الأوضاع في سوريا، ومع الأخذ في الاعتبار استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الأرض السورية.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, الحرب في سوريا, جامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط, إيران, تركيا, سوريا
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