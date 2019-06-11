الأردن يدين "الانتهاكات" الإسرائيلية في المسجد الأقصى

أدان الأردن، اليوم الثلاثاء، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام الحرم من وزير الزراعة الإسرائيلي وعدد من المستوطنين صباح اليوم.

وذكر بيان، صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، أن الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، حذر من عواقب هذه التصرفات الاستفزازية التي تشكل خرقا للقانون الدولي وتزيد التوتر، وذلك بحسب وكالة "بترا".

وتابع البيان "طالب القضاة إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف كل ممارساتها الاستفزازية واعتداءاتها على المقدسات فوراً، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وكذلك احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس بصفتها الجهة القانونية الحصرية المسؤولة عن إدارة شؤون الحرم كافة بموجب القانون الدولي".

وتعتبر دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الأردنية، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

واحتفظ الأردن بحق الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994).

ووقع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين.