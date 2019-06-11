محلل سياسي: روسيا تحاول إيقاف التصعيد العسكري في الخليج

وتابع الإعلامي والمحلل السياسي في تصريحات لراديو "سبوتنيك": "الطرح الإيراني ينسجم مع الرؤية الروسية للأمن في المنطقة".
وحول إمكانية نجاح جهود الوساطة الروسية، وأوضح جبر أن الدول العربية وإيران غير جاهزة للجلوس إلي طاولة مفاوضات، حيث لا زال الوضع بعيدا، لذلك فإن التأييد الروسي للطرح الإيراني يدفع بإتجاه إقناع الأطراف بأنه لابد في النهاية من الجلوس إلي طاولة المفاوضات، والوصول إلي رؤية مشتركة للأمن في منطقة الخليج.
يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال إن روسيا تعتبر إبرام معاهدة حول عدم الاعتداء بين إيران والدول العربية ستكون مفيدة.
وجاء ذلك تعليقا من لافروف، خلال منتدى "قراءات بريماكوف"، حيث اقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مؤخرا إبرام اتفاقية عدم اعتداء بين إيران والدول العربية على الخليج.
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