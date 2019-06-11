محلل سياسي: روسيا تحاول إيقاف التصعيد العسكري في الخليج

قال الدكتور رائد جبر، مدير مكتب صحيفة الشرق الاوسط بموسكو إن "روسيا كانت قد طرحت منذ تسعينيات القرن الماضي إنشاء قضاء أمني مشترك في منطقة الخليج يلبي مصالح كل الأطراف، بما في ذلك إيران ويراعي مصالح البلدان العربية في منطقة الخليج".

وتابع الإعلامي والمحلل السياسي في تصريحات لراديو "سبوتنيك": "الطرح الإيراني ينسجم مع الرؤية الروسية للأمن في المنطقة".

وأشار جبر إلي أن روسيا تحاول إيقاف التصعيد العسكري في المنطقة مع وجود الحشود العسكرية، كما أن هناك العديد من التلميحات التي تشير إلي قيام موسكو بدور الوساطة بين الدول العربية وإيران، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين في القضايا الخلافية.

وحول إمكانية نجاح جهود الوساطة الروسية، وأوضح جبر أن الدول العربية وإيران غير جاهزة للجلوس إلي طاولة مفاوضات، حيث لا زال الوضع بعيدا، لذلك فإن التأييد الروسي للطرح الإيراني يدفع بإتجاه إقناع الأطراف بأنه لابد في النهاية من الجلوس إلي طاولة المفاوضات، والوصول إلي رؤية مشتركة للأمن في منطقة الخليج.

يذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال إن روسيا تعتبر إبرام معاهدة حول عدم الاعتداء بين إيران والدول العربية ستكون مفيدة.

وجاء ذلك تعليقا من لافروف، خلال منتدى "قراءات بريماكوف"، حيث اقترح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مؤخرا إبرام اتفاقية عدم اعتداء بين إيران والدول العربية على الخليج.