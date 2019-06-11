هل تشارك الأردن في "ورشة البحرين"

في وقت لم تفصح الأردن عن موقفها الرسمي من مشاركتها في "ورشة البحرين"، ادعى إعلامي إسرائيلي أنه يعرف مدى هذه المشاركة من عدمها.

وقال الكاتب والصحفي الإسرائيلي، شمعون آران، إن الأردن سيشارك في مؤتمر البحرين، المزمع عقده في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من الشهر الجاري.

وذكر شمعون آران أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، يؤكد ضرورة وجود الأردن في المؤتمرات الدولية حول القضية الفلسطينية، وهو ما يعكس رغبة إسرائيل في ضرورة مشاركة الأردن في مؤتمر يعد نواة اقتصادية للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم "صفقة القرن".

وادعى الإعلام الإسرائيلي، آران، قائلا:

ملك الأردن عبد الله الثاني، يؤكد ضرورة وجود الأردن في المؤتمرات الدولية حول القضية الفلسطينية، سواء كان مؤتمر البحرين أو غيره "حتى نستمع ونبقى على معرفة بما يجري ولا نكون خارج الغرفة"… بالتوفيق.

מלך ירדן מאשר שארצו תשתתף בוועידת בחריין בסוף החודש.#الأردن سيشارك في #مؤتمر_البحرين



ملك الاردن عبد الله الثاني يؤكد ضرورة وجود الأردن في المؤتمرات الدولية حول القضية الفلسطينية، سواء كان مؤتمر البحرين او غيره "حتى نستمع ونبقى على معرفة بما يجري ولا نكون خارج الغرفة"

بالتوفيق! pic.twitter.com/njP72udCiL — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) June 11, 2019

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت في فبراير/شباط الماضي تفاصيل جديدة بشأن "الصفقة الكبرى" التي تترقبها منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد موقف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ"صفقة القرن" ستشمل استثمار عشرات مليارات الدولارات في الضفة والقطاع ودول المنطقة.

وحتى الأن يرفض الفلسطينيون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام وأعلنوا عدم مشاركتهم في القمة، رافضين الخطة باعتبارها منحازة لإسرائيل.

وفي حين أن الأردن ومصر ودول عربية أخرى لم ترد حتى الآن على الدعوة الأمريكية لحضور القمة، فإن السعودية والإمارات وقطر أعلنت حضورها إلى البحرين.