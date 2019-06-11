"بي.بي" ترفع تقديراتها للاحتياطي النفطي السعودي والأمريكي

رفعت "بريتيش بتروليوم" تقديراتها لاحتياطيات النفط الخام السعودية والأمريكية في نهاية العام الماضي بنسبة 12 بالمئة و22 بالمئة على الترتيب، وذلك في مراجعتها الإحصائية لقطاع الطاقة العالمي للعام 2019 والتي تُعد مرجعا للصناعة.

وحسب "رويترز" تغير تقدير احتياطيات النفط السعودية المؤكدة إلى 297.7 مليار برميل في نهاية 2018 من 266.2 مليار برميل في تقرير العام الماضي.

وجاءت الزيادة بعد أن بدأت المملكة إعلان احتياطيات النفط والغاز وسوائل الغاز الطبيعي بشكل منفصل، حسبما قال سبنسر ديل كبير اقتصاديي بي.بي في تصريحات للصحفيين.

وقال ديل إن احتياطيات سوائل الغاز الطبيعي كانت تُذكر سابقا ضمن احتياطيات الغاز، مما أسفر عن تراجع إلى 208.1 تريليون قدم مكعبة من 283.8 تريليون قدم مكعبة في 2017.

ورفع التقرير تقديرات الاحتياطي النفطي للولايات المتحدة، التي أصبحت أكبر منتج في العالم في 2018، إلى 61.2 مليار برميل من 50 مليار برميل في نهاية 2017.

⬇️ The 68th edition of our Statistical Review of World Energy is out now! ⬇️ https://t.co/PgiWvGueun #BPStats — BP (@BP_plc) June 11, 2019

واستقر إجمالي الاحتياطيات العالمية دون تغير يذكر عند 1729.7 مليار برميل، بما يغطي نحو 50 عاما من الطلب العالمي بمعدلاته الحالية.

و"بي بي" هي شركة بريطانية تعتبر ثالت أكبر شركة نفط خاصة في العالم بعد إكسون موبيل وشل شكلت الشركة الذراع النفطي للحكومة البريطانية لسنوات عدة قبل خوصصتها سنة 1976 وللشركة احتياطات نفطية تبلغ 18.3 مليار برميل ولها شبكة توزيع تتكون من 28,500 محطة وقود، كما لها 19 مصفاة، لها حقول نفط في بحر الشمال، وألاسكا، روسيا، الجزائر، وأنغولا أسهم الشركة مدرجة في مؤشر فوتسي 100 البريطاني في بورصة لندن.