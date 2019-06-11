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17:05 11 يونيو/ حزيران 2019
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    السيسي وكينيث ماكينزي

    الرئيس المصري وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان أزمات دول المنطقة

    © Photo / Presidency of the Republic of Egypt
    العالم العربي
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    استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الفريق أول كينيث ماكينزي قائد القيادة المركزية الأمريكية.

    عبد الفتاح السيسي و محمد بن سلمان
    © Sputnik . Egyptian presidency
    في "توقيت دقيق"... تفاصيل اجتماع السيسي وولي العهد السعودي
    وعلى صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، إن الرئيس هنأ الفريق أول ماكينزي على تولي مهام قائد القيادة المركزية الأمريكية مؤخرا، مؤكدا أهمية العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العسكري القائم بين البلدين، والذي يعد جوهريا لمواجهة التحديات الراهنة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مستعرضا في هذا الصدد جهود مصر الحالية لمكافحة الإرهاب على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية.

    وأضاف راضي، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية أشاد من جانبه بمتانة العلاقات العسكرية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة والتعاون مع مصر وتعزيزها في كافة المجالات، مثمنا في هذا الخصوص الجهود التي تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب بوصفه تحديا مشتركا يواجه العالم بأسره، مع التعويل على دور مصر المحوري في المنطقة وجهودها في صون السلم والأمن الإقليميين.

    وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول مناقشة نتائج الاجتماع الأخير للجنة التعاون العسكري بين البلدين بواشنطن في شهر مارس/ آذار الماضي، والتي تعد المنتدى الأبرز للعلاقات العسكرية الثنائية، حيث شهدت التشاور بشأن مجموعة متنوعة من الشؤون الاستراتيجية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والأمن الحدودي والبحري والتعاون الأمني، وعلى النحو الذي يعكس الالتزام المتبادل بالتعاون الثنائي والتشاور على أساس الأولويات المشتركة.

    كما تطرق اللقاء إلى آخر التطورات والمستجدات على الصعيد الإقليمي، خاصةً في ضوء الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.

    حضر اللقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

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