المبعوث الإثيوبي: اتفاق الأطراف السودانية على مواصلة بحث تشكيل مجلس سيادي

قال المبعوث الإثيوبي إن الأطراف السودانية اتفقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي استنادا إلى تم الاتفاق عليه.