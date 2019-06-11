تسجيل
21:19 11 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    الشرطة الألمانية

    من أطلق الرصاص على الطبيب المصري محمود توفيق في ألمانيا

    © AFP 2019 / POOL / JULIAN STRATENSCHULTE
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تعرض طبيب مصري مقيم في ألمانيا إلى إطلاق أدى لإصابته بنزيف حاد في البطن وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.

    قناع توت عنخ آمون
    © AP Photo / Amr Nabil
    مصر تطالب بريطانيا بوقف بيع رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون
    وحسب موقع "العربية" السعودي قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا إن الطبيب المصري محمود توفيق، المقيم في مدينة أخن، تعرض لإطلاق نار من قبل شاب ألماني أمام منزله الخميس الماضي، ما أسفر عن حدوث نزيف في البطن.

    وأضاف أن الأطباء نجحوا في استخراج المقذوف الناري من جسد الطبيب وأصبحت حالته مستقرة، مؤكدا أن السفارة المصرية تابعت الواقعة مع المسؤولين بالشرطة الألمانية حتى تم القبض على الجاني.

    وذكر ثابت أن الجاني شاب يبلغ من العمر 18 عاما، يحمل الجنسية الألمانية، وقد داهمت الشرطة منزله وقامت بتفتيشه حيث عثرت على مقذوفات وطلقات نارية وسلاح أبيض وبنادق قنص غير مرخصة.

    من جانبه، أكد السفير المصري في ألمانيا، بدر عبد العاطي، أن القسم القنصلي بالسفارة قام فور علمه بالحادث بالاتصال بالطبيب المصري واطمأن على حالته الصحية، مشيرا إلى أن السفارة ومعها القنصلية العامة في فرانكفورت قاما بمخاطبة السلطات الألمانية للاطلاع على نتائج التحقيقات، ومتابعة الإجراءات القانونية والتعرف على ملابسات الحادث.

    وفي سياق متصل، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير بدر عبد العاطي، لمتابعة تفاصيل الحادث، والاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب.

    وبحسب موقع "اليوم السابع" المصري قال الدكتور  بدر عبد العاطى، سفير مصر فى برلين إنه تواصل شخصيا فور وقوع الحادث مع المواطن المصري للاطمئنان علي حالته الصحية، كما قام القسم القنصلى بالسفارة فور علمه بالحادث بالاتصال بالجهات الألمانية المعنية لمتابعة الحادث وإلقاء القبض علي المتهم بإطلاق النار، كما قام القنصل بالاتصال بالمواطن المصرى للاطمئنان على حالته الصحية.

    وقامت السفارة ومعها القنصلية العامة فى فرانكفورت، بمخاطبة السلطات الألمانية للاطلاع على نتائج التحقيقات ومتابعة الاجراءات القانونية ذات الصلة وكذا التعرف على ملابسات الحادث، وقدم المواطن المصرى الدكتور محمود توفيق، الشكر للسفارة والسفير المصرى علي التواصل معه ومع السلطات الألمانية المعنية.

    انظر أيضا:

    البيت الأبيض: مصر والأردن والمغرب أبلغتنا بأنهم سيحضرون مؤتمر البحرين
    تحديد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر
    إعلان القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس الأمم... استبعاد لاعبين
    مصر تطالب بريطانيا بوقف بيع رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون
    تشجيعا للسياحة... مصر تتيح لمواطني 46 دولة منها روسيا تأشيرة إلكترونية
    مصر... بيان جديد من نقابة المهن الموسيقية بشأن شيرين
    هاشتاغ "السوريين منورين مصر" يشعل "تويتر"
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مصر, إطلاق نار, إطلاق نار, الخارجية المصرية, نبيلة مكرم, مصر, ألمانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء أيام الموضة العربية (Al Arabia Fashion Days) في إطار أسبوع الأزياء العربية في موسكو - عرض مجموعة من تصاميم نايرة أروتيانيان (Naira Arutyunian)
    انطلاق "أيام الأزياء العربية" في موسكو
    إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على المقاتلات الأمريكية إف-35
    انتهى "الفصل الدراسي" للطيارين الأتراك
    الطراد النووي الصاروخي أدميرال ناخيموف
    الطراد النووي الصاروخي "أدميرال ناخيموف"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك