مشاجرة بين زوجة إعلامي شهير ومضيفة على متن طائرة

موقف طريف حدث على متن طائرة متجهة إلى الكويت، عندما نشبت مشاجرة بين زوجة أحد الركاب وهو عضو سابق بمجلس الأمة الكويتي وإعلامي شهير وبين مضيفة الرحلة.

وبحسب موقع "القبس" الكويتي ، انتهت مشاجرة بين زوجة عضو مجلس أمة سابق ومضيفة طيران على متن طائرة قادمة للكويت في مخفر جليب الشيوخ.

وبحسب الصحيفة الكويتية، تم تسجيل قضية مشاجرة واعتداء بالضرب للطرفين وبوشر التحقيق فيها.

وقالت مصادر أمنية لـ"القبس الإلكتروني" إن كابتن إحدى الرحلات الجوية القادمة للبلاد أبلغ برج المراقبة عن وجود مشاجرة داخل الطائرة عكرت الجو الأمني بين سيدتين وطالب بضرورة تجهيز رجال الأمن لاستقبال الحالة عند الوصول.

وأضافت المصادر أنه "عند وصول الطائرة تم اقتياد المتشاجرتين وهما زوجة عضو مجلس أمة سابق وإعلامي شهير والمضيفة حيث ادعت كلتاهما إنها السبب بالمشاجرة.

وتمت إحالتهما لمخفر جليب الشيوخ حيث تبعية المطار وسجلت قضية مشاجرة واعتداء بالضرب بوشر التحقيق فيها".