الملك سلمان وولي عهده يوجهان رسالة إلى بوتين

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، وولي العهد، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبوتين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية"، متمنين له التقدم والازدهار، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

​وتحتفل روسيا في الثاني عشر من يونيو/ حزيران من كل عام بـ"يوم روسيا"، الذي يعد من أهم الأعياد الرسمية الحديثة في البلاد.

وكان المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية أصدر مرسوما، في 12 يونيو/حزيران 1990، معلنا سيادة دولة روسيا، وتم انتخاب الراحل بوريس يلتسين كأول رئيس لجمهورية روسيا الاتحادية.

وتنظم معظم المدن الكبرى في روسيا احتفالات عامة كبيرة في "يوم روسيا"، ويشمل ذلك إقامة الحفلات الموسيقية، التي يحييها كبار الفنانين الروس، وكذلك أنشطة الأطفال، والألعاب النارية.