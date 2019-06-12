السيسي: الفساد يقف أمام تطلعاتنا لتحقيق التنمية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن "الفساد بكافة صوره يقف عائق أمام تطلعاتنا في تحقيق التنمية".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد في شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، أن "مصر قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد بمختلف صوره".

وأشار إلى أنه "تم سن وتفعيل التشريعات اللازمة لمكافحة الفساد باعتباره أبرز العقبات أمام التنمية"، وفقا لصحيفة "أخبار اليوم".

وأوضح الرئيس المصري أن مصر ستواصل دعمها لمكافحة الفساد على مستوى القارة الأفريقية.

كما أعرب السيسي عن ترحيبه بالوفود المشاركة في المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن "انعقاد هذا المنتدى يأتي تأكيدا على أهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتبادل الخبرات في هذا المجال، الذي أصبح يحتل أولوية على مستوى الجهود الوطنية وأجندة أعمال الاتحاد الأفريقي ويحتاج لتكاتف جهودنا".