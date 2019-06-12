مسؤول في "الشيوعي السوداني": استخدمنا العصيان بذكاء ونعود له إذا استدعت الظروف

قال راشد أحمد المسؤول السياسي في الحزب الشيوعي السوداني في لندن إن التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير توقف نتيجة الفض "البشع" للاعتصام في الثالث من يونيو وللمماطلة التي اتسم بها سلوك المجلس العسكري منذ الاستيلاء على السلطة.

ولفت، في حديث مع راديو "سبوتنيك" ، إلى أن التفاوض عاد مرة أخرى مع الوساطة الإثيوبية جاءت بنتائج مبشرة، ما جعل المجلس العسكري يلغي قراره بإلغاء الاتفاقات السابقة فيما يتعلق بالمجلس التشريعي بأن تكون نسبة 67% من المقاعد لقوى الحرية والتغيير و33% للأحزاب الأخرى التي لم تشترك مع النظام السابق وأن يتم اختيار مجلس الوزراء كاملا من قوى الحرية والتغيير مع عدم إنتاج فلول النظام السابق وأن يكون مجلس السيادة مدنيا مع وجود لجنة أمنية فقط من المجلس العسكري تستدعي بحسب الظروف.

وأشار راشد أن "العصيان المدني لم يفشل إنما يستخدم بذكاء عند الضرورة وقد نجح في أيامه الثلاثة، لافتا إلى أن قوي الحرية والتغيير قررت رفع العصيان مع العودة له إذا استدعت الظروف ذلك".

وتابع المسؤول السياسي في الحزب الشيوعي أنه من المهم التأكيد على أن يكون المجلس السيادي بإدارة مدنية والاعتراف بأن قوى الحرية والتغيير هي الممثل الغالب للشعب السوداني مع أهمية وجود تحقيق عادل من جهات محايدة في الأحداث الأخيرة تشاهد الفيديوهات وشهادات الشهود لتقديم المتهمين للعدالة.

وأعلنت المعارضة السودانية تعليق العصيان المدني ورفع الإضراب الذي كانت قد دعت له في وقت سابق.

وحسب "رويترز" قالت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة بالسودان اليوم الثلاثاء إنها ستعلق حملة عصيان مدني وإضراب عام بدءا من غد الأربعاء وحتى إشعار آخر.

وتسبب الإضراب في وقف معظم الأنشطة في العاصمة الخرطوم فيما كان تحالف المعارضة يحاول الضغط على المجلس العسكري للتنازل عن السلطة.

وقال المبعوث الإثيوبي إن الأطراف السودانية اتفقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي استنادا إلى تم الاتفاق عليه.

وأكد المبعوث أن المجلس العسكري السوداني وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة.