بالفيديو... أمير عسير يتفقد مطار أبها بعد استهدافه

تفقد الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، ميدانيا، مطار أبها الدولي، بعد استهدافه من قبل "الحوثيين".

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن أمير عسير، تفقد جميع مرافق المطار، والْتقى القيادات العسكرية، واطمأن على سلامة المسافرين والعاملين.

وأضافت أن هيئة الطيران المدني كانت قد أعلنت أن حركة الطيران في مطار أبها تسير بشكل طبيعي.

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أمير عسير خلال متابعته سير عمل مطار أبها بشكل طبيعي.

.#السعودية #مطار_أبها

. pic.twitter.com/GsX02VYDJD — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 12, 2019

​وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في وقت سابق اليوم، قصف مطار في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

سمو امير منطقة عسير الامير تركي بن طلال حفظها في مطار ابها pic.twitter.com/GhSDHhnaEP — ﮼تنومة﮼الزهراء تـــنــومــة (@ababd00) June 12, 2019

​وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا من نوع كروز على مطار أبها في عسير. ونقلت القناة اليمنية عن مصدر في القوة الصاروخية، إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مضيفا أن القصف أدى إلى توقف الملاحة الجوية في المطار.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.