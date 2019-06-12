الإمارات وألمانيا يوجهان رسالة عاجلة إلى إيران

أعربت الإمارات وألمانيا عن قلقهما إزاء تزايد التوتر في المنطقة، كما دعتا إيران للعب دور بناء والامتناع عن أي خطوات تصعيدية.

وذكر بيان إماراتي ألماني مشترك، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" مساء اليوم الأربعاء، عقب زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى برلين "فيما يتعلق بإيران، فإن الإمارات وألمانيا تعربان عن قلقهما إزاء تزايد التوتر في المنطقة، وتدعوان إيران للعب دور بناء، والامتناع عن أي خطوات تصعيدية".

#محمد_بن_زايد: سعدت بلقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل..مسيرة التعاون بين بلدينا تاريخية وممتدة تعززها روابط الشراكة الإستراتيجية وسنعمل معا على تدعيمها والارتقاء بها، موقفنا راسخ في دعم جهود السلام العالمي واعلاء قيم التسامح والتضامن الإنساني ونبذ التطرف والتصدي للإرهاب#وام pic.twitter.com/ZkSQG5XBNc — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 12, 2019

وأضاف البيان المشترك "ألمانيا أوضحت عن موقف الثلاثية الأوروبية من خطة العمل المشتركة كإنجاز رئيسي لهيكل حظر الانتشار النووي عالميا، والذي يمثل مصلحة مشتركة للجميع".

وتابع البيان المشترك "أكد الجانبان على التزامهما بمبادئ الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم، وسيعملان على ذلك من خلال مشاورات على مستوى الخبراء، وإنشاء منتديات لتبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية مثل إيران، واليمن، وليبيا، ومنطقة الساحل".