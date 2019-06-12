نصف طن متفجرات... "أنصار الله" تكشف تفاصيل استهداف مطار أبها

جددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن تأكيدها على أن القذيفة التي استهدفت بها مطار أبها السعودي فجر اليوم، الأربعاء، هو صاروخ مجنح من نوع كروز.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم، إن صاروخ كروز يبلغ مداه 2500 كيلو متر ومصمم لحمل رأس حربي تقليدي متفجر يزن 450 كيلو غراماً، ويتميز بدقته العالية في إصابة الهدف بهامش خطأ لا يتجاوز متر ونصف.

وأضافت أن الصاروخ ذاتي الملاحة بنظام عالي الدقة يستعمل أقمار "جي بي إس" ومعالج حاسوبي، ويطير على ارتفاعات منخفضة، ولديه قدرة عالية على المناورة.

وأعلنت جماعة أنصار الله، فجر اليوم الأربعاء، قصف مطار أبها جنوب غربي السعودية.

وقال الناطق العسكري باسم "الحوثيين"، العميد يحيى سريع إن قواته قصفت مطار أبها بصاروخ "كروز مجنح"؛ وأنه "أصاب هدفه بدقة عالية". على حد تعبيره.

وزعم أن الصاروخ استهدف برج المراقبة في المطار، بشكل مباشر، "ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة"، لافتا إلى أن منظومة الدفاع الجوي السعودية "فشلت" بالتصدي للصاروخ.

أفاد الناطق الرسمي باسم قوات "التحالف العربي" ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن الذي تقوده السعودية، العقيد تركي المالكي، اليوم الأربعاء، بأن 26 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا بجروح متفاوتة، إثر سقوط مقذوف عسكري أطلق من اليمن على صالة وصول المسافرين في مطار أبها، جنوبي السعودية.

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، تحالفا عسكريا من عدة دول عربية وإسلامية، لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في أواخر عام 2014.

ولم تنجح جهود الأمم المتحدة، إلى الآن، في وقف الحرب في اليمن، الذي أصبح على حافة كارثة إنسانية.