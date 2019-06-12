"حماس" تدعو جامعة الدول العربية لمطالبة الأعضاء بمقاطعة مؤتمر البحرين

دعت حركة حماس الفلسطينية، جامعة الدول العربية، لمطالبة الدول الأعضاء، بعدم حضور مؤتمر البحرين.

رام الله — سبوتنيك . ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جامعة الدول العربية بمطالبة الدول الأعضاء بعدم المشاركة في المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في البحرية برعاية أميركية

وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، في بيان اليوم الأربعاء "ندعو الجامعة العربية إلى مطالبة الدول الأعضاء في الجامعة بعدم حضور مؤتمر البحرين؛ لأن المشاركة في المؤتمر تتعارض مع قرارات ومواقف الجامعة في اجتماعاتها وقممها المختلفة".

وأضاف قاسم "إعلان عدد من الدول العربية رفضها المشاركة في مؤتمر البحرين، هو تعبير عن التزامها العروبي والقومي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب المركزية، وهي بذلك تقف إلى جانب الموقف الفلسطيني الموحد الرافض لعقد المؤتمر".

وتابع قاسم "اتساع الرفض العربي لحضور مؤتمر البحرين، سيعزز الموقف الفلسطيني في مواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية صفقة القرن، وسيربك حسابات الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال".

وأعلن اليوم الجيش الإسرائيلي فرض حصار بحري على قطاع غزة حتى إشعار آخر، ردا على استمرار إشعال الحرائق بواسطة "البالونات الحارقة" الآتية من القطاع إلى المستوطنات المجاورة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان، اليوم الأربعاء "في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تقرر مساء اليوم فرض طوق بحري على قطاع غزة، حتى إشعار آخر".