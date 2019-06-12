التوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بسوريا

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التوصل إلى اتفاقية لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بسوريا