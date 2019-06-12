إطلاق صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

دوت صافرات الإنذار في مدينة أشكول الإسرائيلية شمال قطاع غزة، تحسبا لإطلاق صواريخ من داخل القطاع.

القدس — سبوتنيك. وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "تم إطلاق صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي (أشكول)".

وأضاف ادرعي بأن "التفاصيل قيد الفحص".

وقالت قناة "مكان" الإسرائيلية أن "جيش الدفاع استنفر قواته في المنطقة، ويقوم بعمليات بحث وتفتيش".

ويأتي هذا التصعيد عقب إحكام الجيش الإسرائيلي، مساء يوم أمس الأربعاء، حصاره البحري وفرضه طوقا أمنيا بحريا على قطاع غزة، كما حظر الصيد، إثر تقليص مساحته تدريجيا خلال الأسبوع الماضي، بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة التي تسببت باندلاع 8 حرائق في المناطق المحيطة بالقطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه:

"في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تقرر مساء اليوم، فرض طوق بحري على قطاع غزة، حتى إشعار آخر".

وبموجب "الطوق البحري"، تحظر السلطات الإسرائيلية إبحار أي مركب أو قارب أو زورق أو سفينة من قطاع غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن إحكام الحصار البحري جاء ردا على إطلاق البالونات الحارقة والعبوات الناسفة من قطاع غزة، مدعيا أن 8 حرائق اندلعت في مناطق مختلفة في محيط المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بفعل البالونات الحارقة.