اليمن... "أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع شمال غربي حجة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، يوم الأربعاء، استعادة مواقع من سيطرة الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن الجماعة نفذت عملية هجومية من مسارين استهدفت مواقع للجيش شمال صحراء مديرية ميدي (شمال غربي حجة).

وأضافت أن العملية انتهت بسيطرة " أنصار الله " على مواقع كان يتمركز فيها الجيش، مشيرة إلى مقتل وإصابة العشرات من العسكريين وإعطاب آليتين محملتين بجنود في أثناء المواجهات.

في سياق آخر، شنت جماعة أنصار الله عملية إغارة على مواقع للجيش شرق مديرية حيران شمال غربي حجة.

ووفقا لـ"المسيرة"، أوقع الهجوم عددا من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.

وأعلنت قوات الحكومة الشرعية، السبت الماضي، تقدمها قرابة 15 كيلو مترا شمال محافظة حجة، وسيطرتها على مزارع النسيم والخضراء والحاشدي والمراني والخميسي وبني عاتي، وقرى المطارية والحجاورة والمخازن والكدمة والشعوب والقص والعمرية وذهب حجر والمشايبة والخنحر وبني فراص ووادي رحبان.