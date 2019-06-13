إعلام: طوربيد يصيب ناقلة نفط قبالة الإمارات

نقلت صحيفة "تريد ويندز" المعنية بالشحن اليوم الخميس عن مصادر لم تحددها إن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.

وبحسب "رويترز" لم يتسن الحصول على تعليق من الشركة.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني قد قال اليوم الخميس إنه على علم بحادث في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

يتبع…