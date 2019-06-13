بيان: الناقلة كوكوكا كاريدجس لا تواجه خطر الغرق في بحر عمان

ذكر متحدث باسم شركة بي.إس.إم شيب مانجمت (سنغافورة) المشغلة للناقلة كوكوكا كاريدجس أن الناقلة تعرضت لأضرار جراء حادث أمني في خليج عمان اليوم الخميس.

وقال المتحدث إن طاقم السفينة، الذي يضم 21 بحارا، هجر السفينة بعد الحادث الذي ألحق أضرارا بجانبها الأيمن.

وأضاف أن سفينة قريبة اسمها (كوستال إيس) سارعت بانتشال الربان والطاقم من قارب نجاة.

وأصيب أحد أفراد طاقم كوكوكا كاريدجس بإصابات طفيفة في الحادث وتلقى الإسعافات الأولية على متن كوستال إيس.

وأضاف المتحدث "كوكوكا كاريدجس لا تزال في المنطقة ولا تواجه خطر الغرق. وشحنة الميثانول سلمية".

وكانت السفينة تبعد 70 ميلا بحريا تقريبا عن الفجيرة ونحو 14 ميلا بحريا عن إيران.

وكان مصدر مطلع تحدث لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" وقال إن البحرية الإيرانية قامت بإنقاذ 44 بحارا من ناقلتي نفط أجنبيتين تعرضتا لحادث في بحر عمان صباح اليوم وذلك بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ في هرمزكان وتم نقلهم بواسطة البحرية الإيرانية العائمة إلى ميناء جاسك.



