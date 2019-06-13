"سي.بي.سي" التايوانية تقول إن ناقلة تابعة لها تعرضت لهجوم في الشرق الأوسط

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

سي.بي.سي التايوانية تقول إن ناقلة تابعة لها تعرضت لهجوم في الشرق الأوسط