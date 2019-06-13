أول تعليق من الخارجية البريطانية على حادثة ناقلتي نفط بحر عمان

العالم العربي انسخ الرابط 1 0

قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها قلقة بشدة من تقارير عن انفجارات وحرائق في سفن بمضيق هرمز.