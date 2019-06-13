السعودية تعين نساء لأعمال الأمن والحراسة

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة "جندي أول" و"جندي"؛ للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.

ومن المنتظر أن يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحا وحتى يوم الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً عبر بوابة (أبشر — التوظيف) على الرابط الآتي www.jobs.sa

وحددت الإدارة الشروط المطلوبة في المتقدم بأن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد على 35 عـاما، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم.

وأضافت الإدارة أن من بين الشروط ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول، مشيرة إلى أنه بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.