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14:12 13 يونيو/ حزيران 2019
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    الخليج العربي

    الكويت تعلن مدى تأثر حركة ناقلاتها بعد حادث بحر عمان

    © Sputnik . Виталий Белоусов
    العالم العربي
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    أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية استعدادها لأي طارئ في ظل حادثة ناقلتي النفط في خليج عمان.

    وأكدت الشركة في بيان نشرته، اليوم، وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أن ناقلاتها تسير بشكل طبيعي في المنطقة.

    عبور ناقلة نفط عبر مضيق هرمز، إيران 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    صورة واضحة لإصابة الناقلة "فرنت ألتير" في بحر عمان
    وأشارت الشركة في بيانها إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التسغيل الآمن لأسطولها البحري.

    ولفتت إلى أن سفنها لم تتأثر بـ"الحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في خليج عمان والمنطقة، لا سيما حادث اليوم إذ تعرضت ناقلتان لهجوم مزعوم من قبل جانب مجهول".

    وأضافت الشركة الكويتية أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن.

    وشددت على أنها تقوم بدورها على كامل وجه ولديها أسطول ناقلات نفط وغاز حديث على أعلى مستوى ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالميين.

    ووقع حادث اليوم بعد نحو شهر من تعرض أربع سفن تجارية لأعمال تخريب مماثلة أمام سواحل ميناء الفجيرة الإماراتي، وألقت الولايات المتحدة اللوم على إيران في ذلك الحادث.

    ونقلت "رويترز" عن أربعة مصادر في الشحن البحري والتجارة أنه تم إخلاء ناقلتين في خليج عمان والطاقم آمن.

    وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن دوي انفجارين كبيرين بصورة متتالية سُمع في مياه بحر عُمان، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تتحدث عن استهداف ناقلتي نفط.

    وأضاف المصدر لـ"رويترز" إلى أن النيران لا تزال مشتعلة في ناقلتي النفط بعد هجوم خليج عمان.

    وذكرت المصادر أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.


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    الهجوم, أخبار إيران اليوم, أخبار إيران, الكويت, إيران
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