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    مناظر عامة للمدن العربية - الدوحة، قطر 30 أبريل/ نيسان 2012

    إعلامي سعودي يطالب بقصف "أهداف مشروعة داخل قطر"

    © REUTERS / Mohammed Dabbous
    العالم العربي
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    دعا الإعلامي السعودي خالد المطرفي، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والإمارات إلى قصف قناة "الجزيرة" القطرية، معتبرا إياها هدفا مشروعا.

    وربط المطرفي، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، دعوته للقصف، بحادث استهداف الحوثيين لمطار أبها السعودي، أمس الأربعاء، بصواريخ كروز، قائلا: "من حق التحالف، وفقا للقانون الدولي، ليس فقط استهداف منصات إطلاق الصواريخ التي استهدفت مطار أبها، بل أيضا من قام بإصدار الأوامر أو مولها أو دعمها في الإعلام، وهو ما يعني أن قناة الجزيرة في قطر يمكن أن تكون أحد الأهداف التي يجوز استهدافها من التحالف، لدعمها لتلك العملية الإرهابية".

    وأضاف: "كانت ادارة الرئيس بوش الابن قد قررت في وقت ما استهداف قناة الجزيرة في قطر بعد أن أصبحت منصة ترويج لتنظيم القاعدة وأبرز قادتها مثل أسامة بن لادن وأيمن الظواهري والزرقاوي لكنها تراجعت عن ذلك بعد أن رضخ تنظيم الحمدين لما تريده الولايات المتحدة ويبدو ان هناك حاجة لاستعارة ذات الفكرة عمليا".

    ​وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة القدوم بمطار أبها الدولي.

    ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "مقذوف معادي حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي"، مشيرا إلى أنه يجري العمل لتحديد نوعيته.

    وبحسب المالكي، فإن سقوط الصاروخ "أدى إلى إصابة 26 شخصا مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و(2) طفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".

    وتابع: أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميلشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الميلشيا الإرهابية"، مؤكدا أن القصف "قد يرقى إلى جريمة حرب".

    وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قصف مطار في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

    وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا من نوع كروز على مطار أبها في عسير. ونقلت القناة اليمنية عن مصدر في القوة الصاروخية، إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مضيفا أن القصف أدى إلى توقف الملاحة الجوية في المطار.

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

    وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

    انظر أيضا:

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