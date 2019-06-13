وزير جزائري جديد أمام المحكمة العليا في مزاعم فساد

قال التلفزيون الرسمي الجزائري إن وزير التجارة السابق عمارة بن يونس مثل أمام المحكمة العليا اليوم الخميس في مزاعم فساد.

يأتي مثوله ضمن سلسلة من التحقيقات في الكسب غير المشروع منذ اندلاع احتجاجات حاشدة هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة الفاسدين منهم.