إعلام: حوثيون يدخلون أراضي السعودية ويقتلون عددا من الجنود

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" في اليمن، إن "وحدة الهندسة في الجماعة نصبت كمينا محكما لعسكريين سعوديين في الفريضة بجيزان"، مضيفة أن "الكمين أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين".

وفي جيزان أيضا، أشارت قناة "المسيرة" إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى من العسكريين اليمنيين وإعطاب آلية بكمين لوحدة الهندسة التابعة لأنصار الله قبالة جبل تويلق.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أنه "استهدف مواقع لإرهابيين أجانب يتعاونون مع جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن.

وبحسب قناة "العربية"، أعلن التحالف استهداف منشآت يستخدمها الحوثيون لتخزين صواريخ وأسلحة، بالإضافة إلى مواقع تؤوي خبراء أجانب يعملون مع الحوثيين في اليمن، مضيفا أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة القدوم بمطار أبها الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "مقذوف معادي حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي"، مشيرا إلى أنه يجري العمل لتحديد نوعيته.

وبحسب المالكي، فإن سقوط الصاروخ "أدى إلى إصابة 26 مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و(2) طفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".

وتابع: أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميلشيا الحوثية الإرهابية، ستتخذ إجراءات صارمة عاجلة وآنية لردع هذه الميلشيا الإرهابية"، مؤكدا أن القصف "قد يرقى إلى جريمة حرب".

وأعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، قصف مطار في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخا من نوع كروز على مطار أبها في عسير. ونقلت القناة اليمنية عن مصدر في القوة الصاروخية، إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة، مضيفا أن القصف أدى إلى توقف الملاحة الجوية في المطار.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.