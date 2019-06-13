رئيس مستوطنة إسرائيلية: نعيش حالة من الهلوسة

قال رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة أشكول الإسرائيلية "نعيش حالة من الهلوسة منذ عام ونصف العام".

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "0404"، مساء اليوم، الخميس، أن غادي ياركوني، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة أشكول الإسرائيلية، المحاذية لقطاع غزة، أوضح أن المستوطنة تعيش منذ عام ونصف العام في حالة من الهلوسة، نتيجة لإطلاق بالونات الهيليوم الحارقة من داخل القطاع إلى المستوطنات القريبة من غزة.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري بأن المستوطنين عاشوا ومروا بأكثر من 11 جولة من التصعيد بين غزة وإسرائيل، وبأنهم هم من يعانون من القلق والتوتر والهلوسة المستمرة منذ عام ونصف العام، أي منذ الثلاثين من مارس/آذار من العام الماضي، وهو الموافق ليوم الأرض الفلسطيني السنوي.

ونقل الموقع العبري عن رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة أشكول:

يطلقون البالونات الحارقة والمشتعلة منذ غزة، والتي تسبب الحرائق، ثم يفرض الجيش الإسرائيلي عقوبات، وبعدها يطلقون الصواريخ، ثم نجد أنفسنا في جولة تصعيد عنيفة مدتها 48 ساعة.

وأكد غادي ياركوني إنه لا يعرف سياسة إسرائيلية محددة تجاه قطاع غزة، منتظرا سياسة جديدة من بلاده تجاه المستوطنين.