رئيس مستوطنة إسرائيلية: نعيش حالة من الهلوسة

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "0404"، مساء اليوم، الخميس، أن غادي ياركوني، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة أشكول الإسرائيلية، المحاذية لقطاع غزة، أوضح أن المستوطنة تعيش منذ عام ونصف العام في حالة من الهلوسة، نتيجة لإطلاق بالونات الهيليوم الحارقة من داخل القطاع إلى المستوطنات القريبة من غزة.
ونقل الموقع العبري عن رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنة أشكول:
يطلقون البالونات الحارقة والمشتعلة منذ غزة، والتي تسبب الحرائق، ثم يفرض الجيش الإسرائيلي عقوبات، وبعدها يطلقون الصواريخ، ثم نجد أنفسنا في جولة تصعيد عنيفة مدتها 48 ساعة.
وأكد غادي ياركوني إنه لا يعرف سياسة إسرائيلية محددة تجاه قطاع غزة، منتظرا سياسة جديدة من بلاده تجاه المستوطنين.
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