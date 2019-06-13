بيان من التحالف العربي بشأن الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان

اعتبر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية أن جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية قد تكون على صلة بحادث استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الخميس، إن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان "تصعيد كبير"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأضاف أنه "يمكن ربط الهجوم على السفينتين بآخر نفذه الحوثيون على ناقلة العام الماضي".

وكانت وسائل الإعلام الإيرانية والعربية ذكرت، في وقت سابق اليوم الخميس، بوقوع انفجارات في خليج عمان، وأن ناقلتي نفط قد تعرضتا لهجوم.