وكالة: الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان لم تنفذ باستخدام طوربيدات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر وصفته بـ"مطلع" قوله إن الهجمات على ناقلتي النفط في خليج عمان لم تنفذ باستخدام طوربيدات.

وقالت شركات شحن إن ناقلتي نفط تعرضتا اليوم الخميس لهجمات في خليج عمان أسفرت عن اشتعال النار في إحداهما وتركت السفينتين تتقاذفهما الأمواج مما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة أربعة بالمئة بسبب مخاوف من تأثر إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وتستعر النيران في الناقلة فرنت ألتير في المياه التي تقع بين دول الخليج العربية وإيران بعد الانفجار الذي أرجعه مصدر تحدث إلى "رويترز" في وقت سابق من اليوم إلى لغم ممغنط. وانتشلت سفينة في المنطقة أفراد طاقم الناقلة النرويجية ونقلتهم لقارب إنقاذ إيراني.

وقالت الشركة المشغلة للناقلة الثانية إنها مملوكة لليابان وقد تم انتشال طاقمها بعد إصابتها في هجوم يشتبه في أنه نفذ بطوربيد.

وتلك الهجمات هي الثانية من نوعها قرب مضيق هرمز خلال شهر. وهو مضيق استراتيجي بالنسبة لإمدادات النفط العالمية.

ولم توجه أي جهة بعد عن أي اتهامات لأي طرف بالمسؤولية عن هجمات اليوم الخميس.

وقال باولو داميكو رئيس مجلس إدارة رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) "نحتاج إلى أن نتذكر أن نحو 30 بالمئة من النفط الخام (المنقول بحرا) في العالم يمر بمضايق (المنطقة). إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعالم الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد".

وجاءت هجمات اليوم الخميس في وقت يزور فيه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لطهران حاملا رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحث آبي جميع الأطراف على عدم السماح بتصعيد التوتر.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي الذي تستضيفه البحرين إنه يساعد الناقلتين بعد تلقيه نداءي استغاثة. وقالت بريطانيا إنه "تشعر بقلق عميق" بشأن تقارير اليوم عن الانفجارات وتعمل مع الشركاء لتحري الأمر.

ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم الخميس على تويتر بأنه "مريب" مشيرا لوقوعه أثناء زيارة آبي لطهران. ودعا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.

ولم يصدر عن عمان أو الإمارات تعليق رسمي على الواقعة بعد.

وقالت السعودية والإمارات من قبل إن الهجمات على أصول نفطية في الخليج شكلت تهديدا لإمدادات النفط العالمية وأمن المنطقة.

قالت شركة بيرنهارت شولته شيب مانجمت إن الناقلة كوكوكا كاريدجس المسجلة في بنما تعرضت لضرر "فيما يشتبه بأنه هجوم" اخترق هيكل الناقلة فوق خط الماء. وكانت السفينة تحمل شحنة من الميثانول من السعودية إلى سنغافورة.

وأضافت الشركة أن السفينة لم تغرق وأن الطاقم في أمان مع الإبلاغ عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

وحسب "رويترز" قال أحد وسطاء الشحن إن الانفجار الذي ضرب كوكوكا كاريدجس ربما نتج عن لغم ممغنط وأضاف المصدر "كوكوكا كاريدجس جنحت دون أي من أفراد الطاقم على متنها".

وقالت شركة كوكوكا سانجيو اليابانية المالكة للناقلة كوكوكا كاريدجس إن السفينة تعرضت للهجوم مرتين في غضون ثلاث ساعات.

وقالت شركة سي.بي.سي التايوانية إن الناقلة فرنت ألتير، التي تحمل 75 ألف طن من النفتا، "أصابها طوربيد فيما يبدو" الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.

وجرى تحميل الناقلة المملوكة لشركة فرنتلاين النرويجية بالنفتا من الرويس في دولة الإمارات، حسبما ذكرت مصادر في التجارة وبيانات حركة السفن على منصة أيكون التابعة لشركة ريفينيتيف.

وقالت فرنتلاين إن النيران مشتعلة في السفينة لكنها ما زالت طافية نافية تقريرا نشرته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن غرقها.

وقالت شركة هيونداي ميرشنت للملاحة البحرية في بيان إن طاقم فرنت ألتير وعددهم 23 فردا غادروا السفينة بعد الانفجار حيث انتشلتهم سفينة هيونداي دبي التي كانت على مقربة منهم.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن فرق بحث وإنقاذ إيرانية انتشلت 44 بحارا من الناقلتين المتضررتين ونقلتهم لميناء جاسك الإيراني.

وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لآبي اليوم الخميس إن بلاده لن تكرر "تجربتها المريرة" بالتفاوض مع الولايات المتحدة وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وأضاف "لا أعتبر ترامب أهلا لتبادل الرسائل وليس لدي أي رد له الآن أو في المستقبل".