واشنطن تتهم طهران رسميا بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن تقييم أمريكا هو أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.

وقالت شركات شحن إن ناقلتي نفط تعرضتا اليوم الخميس لهجمات في خليج عمان أسفرت عن اشتعال النار في إحداهما و تركت السفينتين تتقاذفهما الأمواج مما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة أربعة بالمئة بسبب مخاوف من تأثر إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وتستعر النيران في الناقلة فرنت ألتير في المياه التي تقع بين دول الخليج العربية وإيران بعد الانفجار الذي أرجعه مصدر تحدث إلى "رويترز" في وقت سابق من اليوم إلى لغم ممغنط. وانتشلت سفينة في المنطقة أفراد طاقم الناقلة النرويجية ونقلتهم لقارب إنقاذ إيراني.

وقالت الشركة المشغلة للناقلة الثانية إنها مملوكة لليابان وقد تم انتشال طاقمها بعد إصابتها في هجوم يشتبه في أنه نفذ بطوربيد.

وتلك الهجمات هي الثانية من نوعها قرب مضيق هرمز خلال شهر. وهو مضيق استراتيجي بالنسبة لإمدادات النفط العالمية.

Two oil tankers were attacked in the Middle East, stoking fears of conflict https://t.co/NLQ4x35VIx pic.twitter.com/SC1ckxFtkr — TIME (@TIME) June 13, 2019

ولم توجه أي جهة بعد عن أي اتهامات لأي طرف بالمسؤولية عن هجمات اليوم الخميس.

وقال باولو داميكو رئيس مجلس إدارة رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) "نحتاج إلى أن نتذكر أن نحو 30 بالمئة من النفط الخام (المنقول بحرا) في العالم يمر بمضايق (المنطقة). إذا أصبحت المناطق البحرية غير آمنة، فإن الإمدادات للعالم الغربي بأكمله قد تتعرض للتهديد".

ووصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حادث ناقلتي النفط في خليج عمان اليوم الخميس على تويتر بأنه "مريب" مشيرا لوقوعه أثناء زيارة آبي لطهران. ودعا إلى حوار إقليمي لتجنب التوتر.

ولم يصدر عن عمان أو الإمارات تعليق رسمي على الواقعة بعد.

وقالت السعودية والإمارات من قبل إن الهجمات على أصول نفطية في الخليج شكلت تهديدا لإمدادات النفط العالمية وأمن المنطقة.

قالت شركة بيرنهارت شولته شيب مانجمت إن الناقلة كوكوكا كاريدجس المسجلة في بنما تعرضت لضرر "فيما يشتبه بأنه هجوم" اخترق هيكل الناقلة فوق خط الماء. وكانت السفينة تحمل شحنة من الميثانول من السعودية إلى سنغافورة.

وأضافت الشركة أن السفينة لم تغرق وأن الطاقم في أمان مع الإبلاغ عن إصابة شخص بجروح طفيفة.

BREAKING: Secretary of State Mike Pompeo says Iran was responsible for an attack on two oil tankers in the Middle East pic.twitter.com/9OMSpVS0Lq — Breaking911 (@Breaking911) June 13, 2019

وحسب "رويترز" قال أحد وسطاء الشحن إن الانفجار الذي ضرب كوكوكا كاريدجس ربما نتج عن لغم ممغنط وأضاف المصدر "كوكوكا كاريدجس جنحت دون أي من أفراد الطاقم على متنها".

وقالت شركة كوكوكا سانجيو اليابانية المالكة للناقلة كوكوكا كاريدجس إن السفينة تعرضت للهجوم مرتين في غضون ثلاث ساعات.

وقالت شركة سي.بي.سي التايوانية إن الناقلة فرنت ألتير، التي تحمل 75 ألف طن من النفتا، "أصابها طوربيد فيما يبدو" الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.