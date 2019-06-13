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22:24 13 يونيو/ حزيران 2019
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    استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان، 13 يونيو/ حزيران 2019

    مسؤول كبير بإدارة ترامب: أمريكا تبحث مع حلفائها كيفية حماية الملاحة في الخليج

    © REUTERS / NTB SCANPIX
    العالم العربي
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    قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أمريكا تبحث مع حلفائها كيفية حماية حركة الملاحة الدولية في منطقة الخليج بعد الهجوم على ناقلتين.

    مايك بومبيو
    © REUTERS / POOL
    واشنطن تتهم طهران رسميا بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان
    وحسب "رويترز" قال مسؤولان كبيران في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها عدة خيارات بشأن كيفية حماية الملاحة الدولية في خليج عمان بعد الهجوم على ناقلتين ألقت واشنطن مسؤوليته على إيران.

    وقال المسؤولان لمجموعة صغيرة من الصحفيين بشرط عدم نشر اسميهما إن الولايات المتحدة تريد ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والتأكد من عدم تعطيل حركة التجارة الدولية.

    وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.

    وأضاف أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات.

    وحسب "رويترز" لم يقدم بومبيو دليلا ماديا يدعم التقييم.

    وقال للصحفيين "حكومة الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم هو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولة عن الهجمات التي وقعت في خليج عمان اليوم".

    وأضاف "هذا التقييم يستند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة ومستوى الخبرة اللازمة لتنفيذ هذه العملية والهجمات الإيرانية المشابهة التي وقعت في الآونة الأخيرة على قطاع الشحن وحقيقة أنه لا توجد مجموعة تعمل بالوكالة في تلك المنطقة تملك الموارد أو الكفاءة للتحرك بهذه الدرجة العالية من التطور".

    وتعرضت ناقلتا نفط للهجوم اليوم الخميس في خليج عمان. وأدى الهجوم إلى ارتفاع أسعار النفط وأجج المخاوف من مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة.

    وقال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب أُطلع على ما حدث.

    واتهمت واشنطن طهران بأنها المسؤولة عن هجوم مماثل وقع في 12 مايو أيار واستهدف أربع ناقلات نفط في المنطقة ذاتها وهي ممر شحن حيوي يمر عبره نسبة كبيرة من النفط العالمي.

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    أخبار إيران, ناقلة نفط, هجوم, الخليج, إيران
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