المجلس العسكري السوداني: تم إحباط أكثر من انقلاب ونتحفظ على مجموعتين مختلفتين

قال المجلس العسكري في السودان إن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة وتم إحباطه وأن هناك مجموعتان مختلفتان قيد التحفظ الآن.

نقلت "رويترز" عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان اليوم الخميس تأكيده أن هناك أكثر من انقلاب تم التخطيط له في الفترة السابقة ضد المجلس وتم إحباطها.

وأضاف المتحدث باسم المجلس أن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصا.