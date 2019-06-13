الجبير: السعودية توافق أمريكا في أن إيران وراء هجمات ناقلتي النفط

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إنه لا يرى سببا للتشكيك في تقييم أمريكا بأن إيران هي المسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الخميس إن السعودية تتفق مع الولايات المتحدة على أن إيران كانت وراء الهجمات المشتبه بها على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان.

وقال جبير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية "ليس لدينا سبب للخلاف مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو. نحن نتفق معه".

وقالت شركات شحن إن ناقلتي نفط تعرضتا اليوم الخميس لهجمات في خليج عمان أسفرت عن اشتعال النار في إحداهما وتركت السفينتين تتقاذفهما الأمواج مما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة أربعة بالمئة بسبب مخاوف من تأثر إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

Video of Pompeo full statement: Official public Accusation of #Iran Gov in carrying attacks in #GulfofOman today, yesterday in Saudi, in May in UAE, Iraq & Afghanistan pic.twitter.com/8eo5nky5Ye — Joyce Karam (@Joyce_Karam) June 13, 2019

وتستعر النيران في الناقلة فرنت ألتير في المياه التي تقع بين دول الخليج العربية وإيران بعد الانفجار الذي أرجعه مصدر تحدث إلى "رويترز" في وقت سابق من اليوم إلى لغم ممغنط. وانتشلت سفينة في المنطقة أفراد طاقم الناقلة النرويجية ونقلتهم لقارب إنقاذ إيراني.

وقالت الشركة المشغلة للناقلة الثانية إنها مملوكة لليابان وقد تم انتشال طاقمها بعد إصابتها في هجوم يشتبه في أنه نفذ بطوربيد.

The U.S. Navy said it was assisting two oil tankers on fire after a reported attack in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/HxRr2jLTza — NPR (@NPR) June 13, 2019

وتلك الهجمات هي الثانية من نوعها قرب مضيق هرمز خلال شهر. وهو مضيق استراتيجي بالنسبة لإمدادات النفط العالمية.

ولم توجه أي جهة بعد عن أي اتهامات لأي طرف بالمسؤولية عن هجمات اليوم الخميس.