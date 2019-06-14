قرقاش: الاعتداء على الناقلتين ومطار أبها تصعيد خطير

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها السعودي بأنها "تطور مقلق وتصعيد خطير".

وأضاف قرقاش في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن هذه التطورات تستدعي "تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي".

وتابع: "الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".

الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي. الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 13, 2019

كانت وسائل الإعلام الإيرانية والعربية ذكرت، في وقت سابق أمس الخميس، بوقوع انفجارات في خليج عمان، وأن ناقلتي نفط قد تعرضتا لهجوم.

وقال المتحدث باسم شركة "فرونتلاين"، بات أدامسون، لـ"سبوتنيك"، إنه من السابق لأوانه تأكيد أن الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط التابعة للشركة وتلاه نشوب حريق، نجم عن اعتداء.

وأعلن الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية أنه تدخل لتقديم العون لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم ببحر عمان، فيما أفاد الإعلام الإيراني، بأن 44 شخصا تم إجلاؤهم من ناقلتي النفط، وذلك بعد أنباء تحدثت عن استهدافهما.

ويأتي الحادث بعد شهر من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، وحملت أعلام السعودية والإمارات والنرويج، وهو الحادث الذي أشارت واشنطن بأصابع الاتهام فيه إلى إيران.