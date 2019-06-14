بعثة إيران في الأمم المتحدة ترفض زعم أمريكا بشأن هجمات خليج عُمان

علقت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة على اتهام واشنطن رسميا لطهران بالمسؤولية عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.

وقالت البعثة إن إيران ترفض بشكل قاطع "زعم أمريكا بلا أساس" فيما يتعلق بهجمات خليج عمان، بحسب رويترز.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أعلن أمس الخميس، أن الولايات المتحدة، تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجمات على الناقلات في خليج عمان.

وقال بومبيو، للصحفيين، متحدثا في البيت الأبيض: "هذا رأي الحكومة الأميركية، بأن الحكومة الإيرانية هي المسؤولة".

وأضاف أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات.