عمان: أرسلنا سفينتين للمساعدة في الإنقاذ بعد الهجوم على ناقلات النفط

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عُمان: أرسلنا سفينتين للمساعدة في الإنقاذ بعد الهجوم على ناقلات النفط

يتبع…