مصر... الحكومة تكشف حقيقة منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات بالجامعات

رد مجلس الوزراء المصري على أنباء بشأن قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات بدايةً من العام المقبل.

ونفى المجلس ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن الفصل بين الطلاب والطالبات داخل المدرجات.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تماما.

وقالت الوزارة: "لا صحة علي الإطلاق لما تم تداوله حول قيام الوزارة بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات المصرية، وأنه لم يصدر أي قرار سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الأمر.

وأضافت أن "كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".