صحفي سعودي يوضح حقيقة توقف مطار أبها عن العمل

قال طلال الحربي، الصحفي والكاتب السياسي السعودي، إن حركة الملاحة الجوية توقفت لفترة بسيطة جدا لإعادة الترميم فقط، ومازال مطار أبها يستقبل زواره من دول الخليج وباقي مدن المملكة، كما أن المملكة العربية السعودية تعلم جيدا أنها في حالة حرب وأنها على استعداد لمواجهة أي آثار تنتج عنها، ومازالت حركة الملاحة الجوية مستمرة ومدينة أبها مؤمنة وآمنة.
وأضاف الحربي في تصريحات لراديو "سبوتنيك" أن المملكة العربية السعودية قادرة أن تدافع عن بلادها وأرضها، ولكن الفكر الإيراني الحوثي يستهدف العالم والاقتصاد العالمي ككل والتصعيد الأخير الذي
حدث كان في صالح المملكة العربية السعودية، ليظهر للعالم أن نظرة المملكة السعودية في الحرب كانت نظرة صائبة، فهذه الحرب ليست سعودية حوثية بل بين العالم وهذه الفئة على حد قوله، وأكد على ضرورة وقوف العالم كله بوجه إيران في هذه الحرب ويجب على الجميع أن يدركوا أن هناك طرف يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار والاقتصاد العالمي في المنطقة.
وكانت حركة "أنصار الله" قد أعلنت، اليوم، أنها شنت هجمات جوية جديدة بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.
وقالت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن الهجمات تسببت في توقف الملاحة الجوية في المطار.
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