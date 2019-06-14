السعودية تعلن عن وظائف نسائية جديدة

وفتح الإدارة باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة "جندي أول — جندي".
#الاحوال_المدنيه_نساء— وظايف عسكريه 🇸🇦 (@KSA_iiii) ١٣ يونيو ٢٠١٩
تعلن عن فتح باب القبول لوكالة الأحوال المدنية نساء برتبة (جندي أول، جندي) للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال في مناطق ومحافظات المملكة
ابتداء من الأحد ١٤٤٠/١٠/١٣، ١٠ صباحا
الى الأربعاء ١٤٤٠/١٠/١٦، ١٠ صباحاhttps://t.co/4rlyPaRPU5 pic.twitter.com/6d4i3RgL7a
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الوظيفة هي القيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.
وأشارت الإدارة إلى أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر — التوظيف).
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