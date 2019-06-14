صلاة وصداقة منذ الطفولة... ولي عهد أبو ظبي يلتقي ملك ماليزيا (فيديو + صور)

جاء ملك ماليزيا عبدالله بن السلطان أحمد شاه في زيارة إلى أبوظبي والتقى ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، حيث أدوا صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير وتذكروا أيام الطفولة والصداقة التي تجمعهما.

وتعود علاقة ولي عهد أبو ظبي بملك ماليزيا إلى فترة الدراسة وكانا يدرسان في كلية سانت هيرست العسكرية في بريطانيا، بحسب "البيان".

سمو الشيخ محمد بن زايد و ولي عهد ملك ماليزيا #شيوخ_الإمارات pic.twitter.com/GYvkoRGoqO — شيوخ الامارات (@S_Emirates) April 13, 2015

وأهدى ملك ماليزيا لولي العهد صورة تذكرهما بتلك الأيام قبل أعوام، ويظهر محمد بن زايد على الصورة وبجواره الملك الماليزي الذي كان يومها وليا لعهد بلاده.

صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_زايد يستقبل ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه حيث جرت له مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن #الامارات pic.twitter.com/lS0ppp7nzx — أم فــارس الامــاراتــيه (@Dol7k1) June 14, 2019

ثم أدى السلطان عبدالله ومحمد بن زايد صلاة الجمعة بجامع الشيخ زايد الكبير، وألقى خطبة الجمعة الدكتور فاروق حمادة، المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي.

محمد بن زايد والسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا يؤديان مع جموع المصلين صلاة الجمعة في جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي. pic.twitter.com/lYZKRlMCt1 — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 14, 2019

وقال الخطيب: كلمتين لهما قيمتين إنسانيتين تؤذن بمجتمع جديد هي القوة والأمانة، أما القوة.. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وأساسهما: القوة البدنية لمجتمع صحي والقوة الروحية وهي قيم المجتمع.. والقوة الفكرية وهي مؤشر لعقول سليمة تبني مجتمعا متقدما مزدهرا وهذه القوى الثلاث تقوم عليها الحياة وتستمر، فالمجتمع الصحي الذي يقوم على القيم السامية والفكر المستنير قادر على أن يبني ويتصدر الحضارة الصاعدة، ويولد حضارة جديدة، ويرث الحضارة القائمة وأصحاب هذا العمل هم الأبرار الأخيار وهم بجوار الرحمن فقد صلحت نفوسهم وأفكارهم وأعمالهم وامتدت أياديهم إلى بني البشر بالخير والعطاء والبذل.. " إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون".

محمد بن زايد يستقبل ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه حيث جرت له مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن. pic.twitter.com/rzUm9Tn6DY — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 13, 2019

وبحث ملك ماليزيا مع ولي عهد أبوظبي تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تنميتها، وأكد الشيخ محمد بن زايد: أن العلاقات بين الإمارات وماليزيا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة معربا عن تطلعه إلى مواصلة تنمية العلاقات وتطويرها على مختلف الأصعدة والجوانب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما.