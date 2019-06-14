وصف الرياض القديمة بصوت الملك سلمان (بالفيديو)

في حلقة جديدة من إحياء التراث السعودي، نشرت جمعية سعودية للمحافظة على التراث شريط فيديو جديد للملك، سلمان بن عبد العزيز.

ونشرت الجمعية السعودية للمحافظة على التراث، المسماه بـ"نحن تراثنا"، مساء اليوم، الجمعة، شريط فيديو جديد بصوت العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو يحكي ويوصف مدينة الرياض القديمة.

وقص الملك سلمان حكاية العاصمة السعودية، الرياض، القديمة، عبر شريط فيديو مدته 2.20 دقيقة فقط، لكنها لقطات نادرة للمدينة السعودية، ربما تعود لحقبة الأربعينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي، على أقصى تقدير، ويقول فيها:

لم يكن في المدينة بيت مبني بالأسمنت أو شارع "مزفلت".

وأضاف العاهل السعودي:

كانت المدينة محاطة بسور، وتقفل الأبواب بعد العشاء، أي التاسعة مساء، وكان الملك عبد العزيز يمارس مهام عمله من قصر "الديرة"، قصر الحكم الحالي، وكان هناك شارع واحد، لا زحمة ولا سيارات، مرصوف بالحجر وليس الإسفلت.

وأظهر شريط الفيديو الملك سلمان، إبان هذه الفترة التاريخية، وبعدها مباشرة أغنية وطنية للمطرب السعودي المعروف، محمد عبده.