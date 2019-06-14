المحجوب: حكومة الوفاق تسعى للانتقال إلى "مصراتة" بعد خسائر قواتها

قال العميد خالد المحجوب آمر إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، والناطق باسم غرفة عمليات الكرامة، إن الجيش الليبي صد محاولة يائسة للجماعات والكتائب على مطار طرابلس، أمس الخميس.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن المحاولة اليائسة التي قامت بها الجماعات، جاءت للتأكيد على أنهم لديهم القدرة على القتال، بعد تأكيد الجيش بأن صفوفهم بدأت في الانهيار، إلا أن محاولتهم فشلت وقتل العديد من "المرتزقة" في صفوفهم، حسب قوله.

وتابع المحجوب أن رئيس المجلس العسكري بالزنتان قتل خلال الاشتباكات، كما قتل مدير مكتب وزير التعليم في حكومة الوفاق، كما قصف سلاح الطيران التابع للجيش مخازن الأسلحة في "عين زارة"، واستمرت النيران والانفجارات إلى أكثر من ساعتين.

وكشف المحجوب عن معلومات متوافرة تفيد باستعدادات وزارة الداخلية في حكومة الوفاق للانتقال إلى مدينة مصراته لمباشرة العمل من هناك، وأن حكومة الوفاق تبحث عن مقرات في مصراته أيضا، خشية قطع الطريق عليه بعدما فقدت " العصابات" القدرة على المواجهة.

وأوضح أن بعض المظاهر تشير إلى أن بعض التجار بدأوا في بيع أملاكهم بمصراته والخروج منها، وأن الأمر سبب صدمة كبيرة في تركيا، خاصة في ظل استعداد الكثير من القيادات للهروب، ونقص الأسلحة والذخائر بعد تضييق الخناق من كل الاتجاهات على المجموعات الإرهابية.

وتابع أن القوات المسلحة رصدت ضرب عشوائي بصاروخ أرض جو " لمنطقة "قصر بن غشير، وهو يمثل جريمة بحق المدنيين، حيث أطلق بشكل عشوائي دون إحداثيات.

وأكد أن القوات التي تقاتل في صفوف الوفاق تعمل على تجميع أخر ما لديهم من آليات في الزاوية للدفع بها نحو الجبهات، وهو ما يؤكد أن الجيش وصل إلى مرحلة هامة في العملية وهي القضاء قدرات "العصابات".

وشدد على أن الحديث عن أي حل سياسي يعد مقبولا لكن بعد القضاء على الإرهاب والعصابات التي تحول دون أي عملية سياسية، خاصة أن الشعب في طرابلس ينتظر جيشه، ولا يمكن العودة إلى المربع الأول بعد دماء الشهداء والتضحيات التي قدمها الجيش لتحقيق الاستقرار وسيادة الوطن وأمنه.