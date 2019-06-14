"أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع عسكرية في نجران جنوب السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الجمعة، السيطرة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن الجماعة نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع لقوات يمنية قبالة السديس في نجران، مسنودة بتمشيط صاروخي ومدفعي.

وأضاف أن "أنصار الله" سيطرت خلال العملية على عدد من المواقع قبالة السديس، وأوقعت قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين واغتنمت أسلحة.

وأشار إلى أن التقدم بعد إحباط ثلاث محاولات زحف لقوات يمنية، بعد مواجهات استمرت أكثر من 10 ساعات.

في سياق آخر، شن مقاتلو "أنصار الله" عملية إغارة على موقعين لقوات يمنية شرق جبل جحفان في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

ووفقاً لـ "أنصار الله"، أسفر الهجوم الخاطف عن قتلى وجرحى في صفوف القوات اليمنية.