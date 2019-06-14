بعد لقطات الطيار السعودي... مواقع التواصل تشتعل بمقطع قناص يصطاد رؤوس الحوثيين (فيديو)

حظي فيديو لأحد قناصي الجيش السعودي المتمركز بالعمق اليمني، بإشادة واسعة من السعوديين، وذلك بعد تمكنه من قنص جنود موالية لجماعة "أنصار الله" الحوثيين.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، نشر نشطاء خليجيون على "تويتر" مقطع فيديو لقناص سعودي من اللواء الثامن عشر، أثناء "اصطياد رؤوس" الجنود الحوثيين خلال تأدية مهمته.

وأظهر المقطع براعة القناص من على مسافات بعيدة؛ حيث استخدم سلاحا من نوع "كيوت"، وآخر من نوع تمروولف على مسافة 1100 متر، وكذلك سلاح عيار 50 على مسافة 1600 متر و1700متر، ونجح من خلالها في إصابة جميع الأهداف؛ مما يدل على مهارة وتمكّن القناص السعودي في التعامل مع العدو في هذه الأماكن الوعرة.

وكانت الصحيفة قد نشرت، في وقت سابق، مقطع فيديو لطيار سعودي في اليمن، ألغى مهمة بأمر من التحالف العربي لوجود مدنيين في الموقع.

وقالت الصحيفة إن ذلك جاء بعد الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف المدنيين يوم الأربعاء، بمطار‫ أبها، وهو الأمر الذي يظهر أخلاق الجنود السعوديين وإنسانيتهم، والحرص على عدم تعرض المدنيين لأي مكروه"، وفقا للصحيفة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة القدوم بمطار أبها الدولي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.