"أنصار الله" تعلن استعادة مواقع للجيش شمال الضالع

القاهرة — سبوتنيك. وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن الجماعة شنت عملية هجومية على مواقع للجيش غرب قعطبة شمال الضالع.
من جهة ثانية، ذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، أن قواته مسنودة بالمقاومة الشعبية أحبطت محاولة تسلل لـ"أنصار الله" باتجاه جبلي صامح والدوير غرب منطقة مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع.
وأشار إلى تكبيد "أنصار الله" قتلى وجرحى، وإجبار عناصرها على التراجع باتجاه منطقة بيت الشرجي.
وسيطر الجيش اليمني، الاثنين الماضي، على مناطق شخب والزمعري والقفلة وقريتي دبيان والدوير وتبة الدار وأخرى مطلة على منطقتي هجار والقفلة شمال مديرية قعطبة.
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