وزير الدفاع اللبناني يعلق على احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل

وأضاف بوصعب "إذا اختلفت الأمور على مستوى المنطقة، واتخذ الخلاف أبعاداً إقليمية، فإنّ لبنان سيحاول قدر الإمكان أن ينأى بنفسه وألا يكون شريكا في صراع إقليمي".
وأشار بوصعب إلى أن لبنان لن يتنازل عن أي جزء من حدوده البرية أو البحرية في المفاوضات غير المباشرة المحتملة مع إسرائيل، والتي تتم بوساطة أمريكية.
وتابع بو صعب "لبنان لديه شروط خاصة بترسيم الحدود البرية والبحرية. هي ليست شروط مسبقة على التفاوض، وإنما تتصل بأنّه من غير الممكن حل جزء من الحدود وترك الجزء الآخر".
يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.
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