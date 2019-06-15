تفاصيل غرق وافد عربي في الكويت (صورة)

ووصلت الفرق لموقع الحادث وعلى الفور بعد جمع المعلومات الأولية بحسب شهادة أهالي الغريق نزول شاب قاصر إلى البحر من جهة الصخور الكاسرة للأمواج وتم تأكيد حالة الغرق من شاهد عيان.
وفاة شاب قاصر من جنسية عربية غرقا مقابل مطعم على الواجهة البحرية في «الشعب البحري»— المجلس (@Almajlliss) June 15, 2019
▪ ذووه أكدوا نزوله إلى البحر من جهة الصخور الكاسرة للأمواج، وشاهد أفاد برؤيته وهو يغرق.
▪ رجال «خفر السواحل» و «الإطفاء البحري» عثروا على جثته بعد 42 دقيقة من البحث. pic.twitter.com/KTm5RUTOhk
وتم العثور على جثة المراهق بعد مرور 42 دقيقة من البحث وتم تسليمها لرجال الداخلية والطوارئ الطبية لاستكمال الإجراءات. وفقا لصحيفة "الأنباء".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)