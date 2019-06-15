تفاصيل غرق وافد عربي في الكويت (صورة)

وفاة شاب قاصر من جنسية عربية غرقا مقابل مطعم على الواجهة البحرية في «الشعب البحري»

▪ ذووه أكدوا نزوله إلى البحر من جهة الصخور الكاسرة للأمواج، وشاهد أفاد برؤيته وهو يغرق.

▪ رجال «خفر السواحل» و «الإطفاء البحري» عثروا على جثته بعد 42 دقيقة من البحث. pic.twitter.com/KTm5RUTOhk