لقاء باسم بين روحاني وأمير قطر... ماذا دار بينهما (صور)

كشفت الرئاسة الإيرانية، عن اجتماع بين الرئيس حسن روحاني، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، على هامش المؤتمر الخامس للتفاعل وبناء الثقة في آسيا (سيكا)، المنعقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن "الرئيس حسن روحاني اعتبر أن تنمية العلاقات مع دول الجوار والأصدقاء وخاصة قطر من الأولويات الثابتة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية".

وأوضح روحاني، أن "المشاورات الثثنائية ومتعددة الجوانب والتعاون الطريق الوحيد لتقليل الخلافات وإزالة المشاكل في المنطقة، مؤكدا على أن إيران مستعدة للمشاركة في هذا المجال.

وأضاف أن "العالم الإسلامي بحاجة للوحدة وإيران وقطر بلا شك يمكنهما التعاون سويا في هذا المجال".

واعتبر روحاني، أن "علاقة إيران وقطر الأخوية لصالح المنطقة" مضيفا أنه "يوجد إمكانيات كثيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين أكثر من قبل ويجب الاستفادة من هذه الفرص والإمكانيات فيما يصب لصالح الشعبين" كما أكد على أن استقرار وأمن بلاد المنطقة مرتبط مع بعضه البعض ونحن نطالب بسيادة الاعتدال والأخوة والحكمة في العلاقات بين الدول.

📸 دیدار روحانی و امیر قطر در حاشیه نشست سران سیکا در تاجیکستان pic.twitter.com/xJaRymopgo — خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) June 15, 2019

من جانبه، قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، أن "قطر تعتقد أن الطريق الوحيد المقبول لحل جميع الخلافات في المنطقة هو الحوار والتعاون المشترك والمتابعة بالطرق السياسية"، مضيفا أن الدوحة مستعدة لتنمية علاقاتها مع طهران في جميع المجالات.